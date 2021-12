Sampierdarena, fermato per un controllo, trovati 10 gr di cocaina e 600 euro contanti. Arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, nell’ambito del rafforzamento dei servizi svolti dai carabinieri a Sampierdarena per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, il personale dell’aliquota Operativa della locale Compagnia, in via Jori, traeva in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 60 enne algerino con pregiudizi di polizia.

Fermato per un controllo, dopo essere stato identificato, a seguito dell’atteggiamento sospetto e de suoi numerosi precedenti di polizia per reati inerenti gli stupefacenti veniva perquisito e trovato in possesso di oltre 10 grammi di cocaina e di 600 euro in contanti, verosimilmente provento dell’illecita attività. In mattinata sarà processato con rito direttissimo. Droga e denaro sequestrati