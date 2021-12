San Donà, il grazie ai volontari per l’impegno profuso negli ultimi due anni di pandemia

Il sindaco Cereser: viviamo una situazione in cui tutti devono fare la propria parte, anche attraverso la vaccinazione personale, per rendere più efficace l’opera dei sanitari e dei volontari.

6.12.2021 – A tutti i volontari del territorio, per la generosa disponibilità con cui hanno operato e stanno tuttora operando nel dare sostegno alla popolazione nell’emergenza sanitaria, e non solo, l’Amministrazione ha voluto dedicare l’alzabandiera del mese di dicembre.

«Un segno di riconoscenza per quanto hanno fatto, per quanto stanno facendo e per quanto ancora faranno, perché questa situazione non ha ancora una previsione di concludersi positivamente nel breve periodo – ha commentato il sindaco Andrea Cereser –. Proprio per questo motivo, perché la città possa dire a queste persone “grazie per quello che state facendo”, abbiamo ritenuto importante organizzare questa giornata anche alla presenza dell’assessore regionale Bottacin e del direttore generale dell’Ulss 4. È chiaro che ci troviamo in una situazione in cui tutti devono fare la propria parte, anche attraverso la vaccinazione personale, per rendere più efficace l’opera dei sanitari e dei volontari».

Un momento di gratitudine e di vicinanza quindi, manifestata anche con la consegna di una targa ai vari gruppi di volontariato, al quale ha preso parte anche l’assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin.

«L’opera dei volontari è fondamentale per gestire qualsiasi tipo di emergenza – ha detto Bottacin –. Il sistema di Protezione Civile del Veneto ha una marcia in più rispetto alle altre regioni. Per l’emergenza covid in particolare i volontari hanno garantito 380mila giornate di lavoro, messe gratuitamente a disposizione per la collettività. Non è un caso che il sistema della protezione civile del Veneto sia stato riconosciuto un’eccellenza a livello nazionale proprio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I volontari sono stati fondamentali nei momenti di emergenza come il covid, ma sono stati e saranno ancora fondamentali in altre emergenze».

L’evento è stato anche occasione per la consegna ufficiale alla Protezione Civile sandonatese del nuovo mezzo Pick-up, attrezzato con tutto l’occorrente per agire efficacemente nelle situazioni di criticità per il territorio.

«Viviamo vicino a un fiume che amiamo ma anche temiamo – ha aggiunto il sindaco –. Viviamo in un territorio che per buona parte giace sotto il livello del mare. Quando le situazioni meteo rendono pericolosi questi due elementi: il fiume e la bonifica, uno dei sistemi più efficaci che abbiamo a disposizione è quello del volontariato della Protezione Civile. Poter essere di aiuto in modo efficace, però, serve anche una dotazione di mezzi adeguati. Con questo nuovo Pick-up incrementiamo così il parco mezzi con uno strumento utile in più a supporto dei nostri volontari».