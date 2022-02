San Donà, “Per fiumi e bonifiche del mondo” – la terza edizione del premio letterario per inediti di racconti e poesia si rinnova

28.1.2022 – Ritorna in una rinnovata versione il Premio letterario “Per fiumi e bonifiche del mondo” per inediti di racconti e poesia, promosso dalla Città di San Donà di Piave e dall’Associazione Naturalistica. L’organizzazione sarà seguita dai Musei Civici Sandonatesi e nello specifico dal MUB-Museo della Bonifica.

La terza edizione del premio, nato nel 2016, oltre alla sezione dedicata ai racconti inediti, ne inaugura una nuova riservata alla poesia inedita. Le opere, non superiori alle 14.000 battute (caratteri e spazi inclusi) nel caso di racconti e ai 35 versi nel caso di poesia, devono essere rigorosamente inedite e ambientate in maniera caratterizzante in contesti fluviali o di bonifica o comunque ispirati a questi ultimi come paesaggio, storia, cultura, ambiente, emozione, viaggio. Possono partecipare cittadini italiani o residenti in Italia che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età.

«Un invito a non guardare solo al passato, ma anche al presente e al futuro in un contesto segnato dal cambiamento climatico» così il Sindaco Andrea Cereser «Il premio, che aveva già visto la presidenza di giuria del compianto prof. Ulderico Bernardi, riprende la sua attività con una nuova vita nell’anno in cui ricorre il centenario dello storico Congresso Regionale delle Bonifiche a San Donà di Piave. Riteniamo il premio un’iniziativa caratterizzante per la Città dal punto di vista culturale e ci auguriamo che possa crescere come prospettiva, collaborazioni e iniziative, con un’attenzione che veda protagonisti anche i giovani.»

Il rinnovamento del premio riguarda anche l’articolazione delle giurie.

Per la sezione racconti sono previste due giurie, di cui una di lettori, formata da rappresentanti dei soggetti aderenti al Patto per la Lettura di San Donà di Piave, con il compito di selezionare 10 finalisti. Questi ultimi saranno quindi sottoposti alla Giuria Tecnica che vedrà quale presidente di giuria Paolo Malaguti, scrittore, già finalista 2021 del Premio Campiello (“Se l’acqua ride”, Einaudi), Edoardo Pittalis scrittore già vicedirettore de Il Gazzettino, Bruna Graziani scrittrice, direttrice artistica di CartaCarbone festival letterario Autobiografia & Dintorni e direttrice della scuola di scrittura autobiografica e narrativa “Il Portolano”, Annalisa Bruni e Antonella Benvenuti scrittrici, Sara Campaner, direttore dei Musei Civici Sandonatesi, Michele Zanetti naturalista e scrittore.

La giuria tecnica della sezione poesia, che avrà il compito di individuare i 10 finalisti e i vincitori, è presieduta dal poeta Fabio Franzin, vincitore del Premio Letterario Internazionale “Franco Fortini” 2021 ed è formata inoltre dallo scrittore e poeta Francesco Targhetta, già finalista del Premio Campiello 2018 (“Le vite potenziali”, Mondadori) e vincitore del Premio Berto 2018, e da Manuela Giabardo, autrice di poesie e traduttrice.

«Come avviene dalla prima edizione, le opere finaliste saranno raccolte in un’antologia che desidera documentare, nel tempo, l’immaginario letterario legato ai paesaggi fluviali e di bonifica. Si tratta di un importante lavoro di squadra, quindi, oltre al direttore dei Musei Civici, dott.ssa Campaner che con il MUB e l’Ufficio Cultura sta coordinando il premio e a Michele Zanetti dell’Ass. Naturalistica Sandonatese per la collaborazione, ringrazio tutti i componenti delle giurie per la disponibilità data. Altrettanto ringrazio da ora gli autori che vorranno cogliere e diffondere questa opportunità» aggiunge l’Assessore alla Cultura Chiara Polita.

Per ognuna delle due sezioni sono previsti dal primo al terzo premio. A questi si aggiungono due riconoscimenti speciali: “Premio racconti dalle bonifiche” e “Premio poesie dalle bonifiche” per le opere che si distinguono sul tema della bonifica.

«Una bellissima occasione per volare, con le parole e i versi, nella speciale e suggestiva dimensione dei grandi spazi della pianura conquistati dall’uomo» conclude Michele Zanetti, presidente dell’Associazione Naturalistica Sandonatese che fin dall’inizio del premio ha collaborato con l’Assessorato alla Cultura per la nascita del premio.

La scadenza per l’invio delle opere è il 16 aprile 2022.

La premiazione si svolgerà nel mese di Settembre a San Donà di Piave.

Il bando per la partecipazione è disponibile sul sito dei Musei Civici Sandonatesi www.museicivici.sandonadipiave.net e su quello della Città di San Donà di Piave www.sandonadipiave.net