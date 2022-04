San Giorgio d’Oro, tra i premiati anche la voce storica della Reggina

Pubblicato il 23 Aprile, 2022

Allenatori, associazioni sportive e non solo, il San Giorgino d’Oro è stato conferito anche la storica voce della Reggina Rocco Musolino.

A Rocco Musolino – Giornalista sportivo calabrese, voce storica e inconfondibile della compagine amaranto, da più di 35 anni racconta le vicende e le gesta della Reggina, tanto da essere riconosciuto dalla comunità dei tifosi, e non solo, con l’appellativo di “The Voice. Presidente dell’USSI Calabria, punto di riferimento per i colleghi giornalisti. Per dieci anni ha lavorato all’Ufficio Stampa del Comune di Reggio Calabria ed è autore di diverse pubblicazioni sullo sport calabrese. Ha girato l’Italia in compagnia della sua amata Reggina e regalato ai tifosi oltre 1300 radiocronache, distinguendosi sempre per la sua eleganza nel narrare le sequenze di gioco”.