San Lazzaro di Savena: insegnante finisce nei guai

San Lazzaro di Savena (BO): insegnante finisce nei guai, denunciata per tentata truffa aggravata dai carabinieri.

L’insegnante precaria 50enne aveva presentato all’Istituto Mattei una mail di convocazione per un periodo di supplenza breve ma quella convocazione non l’aveva mai ricevuta.

L’espediente ha permesso all’insegnante di tornare in cattedra per qualche giorno. Successivamente la stessa scuola, al momento di formalizzare il contratto di supplenza, ha scoperto l’inganno e ha avvertito i carabinieri. La donna è stata così denunciata per tentata truffa aggravata ai danni dello Stato anche se per quei tre giorni di lavoro non sarà mai pagata.

Fonte Ansa.it