Sanremo, a fuoco macchia mediterranea, chiusa pista ciclabile

Pubblicato il 11 Maggio, 2022

La pista ciclabile di Sanremo è stata chiusa al traffico per un incendio di macchia mediterranea a ridosso del mare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i carabinieri, che hanno transennato l’area per motivi di sicurezza.

Una spessa coltre di fumo è stata avvistata a chilometri di distanza.

Fortunatamente non ci sono stati problemi per il traffico. In corso accertamenti per scoprire le cause del rogo,