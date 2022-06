Santa Margherita Ligure, famiglia di cinghiali cena in un ristorante

Pubblicato il 6 Giugno, 2022

Prima una passeggiata a Santa Margherita Liguria in un bella serata, poi perché no, una famiglia di cinghiali ha deciso di “cenare” in un ristorante del posto probabilmente attirati dal buon odore che emanava il cibo sopra i tavoli dei commensali.

La dolce famigliola di cinghiali ha prima prima attraversato la strada e poi si è diretta verso un noto ristorante pieno di gente che stava trascorrendo una serata non tanto tranquilla.