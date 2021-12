Sant’Antimo, l’ultimo saluto della chiesa della Madonna del Carmine ad Angelina Flagiello: “Un punto di riferimento per tutti”

Sant’Antimo in lutto per Angelina Flagiello, molto conosciuta nella comunità per la sua opera caritatevole svolta presso la parrocchia della chiesa della Madonna del Carmine.

La fraternità francescana le ha voluto regalare un ultimo saluto sui social con questo messaggio: “La famiglia francescana di Sant’Antimo della Chiesa Madonna del Carmine, annuncia il ritorno alla casa del Padre della nostra cara Angelina Flagiello.

Punto di riferimento per tanti fratelli e sorelle dell’Ordine Francescano Secolare e cuore della rettoria nel suo encomiabile servizio liturgico sempre svolto con amore. La ricordiamo all’altare della B.V. Maria Immacolata che nel giorno a lei dedicato è venuta a raccogliere il suo fiore per portarlo nel Giardino del Paradiso.

Grazie per la tua francescana testimonianza! Siamo vicini con la preghiera al marito Paolo, sposo devoto e ai suoi figli Tommaso e Francesca e ai rispettivi coniugi e famiglie. I funerali si svolgeranno domani 9 dicembre 2021 presso il Santuario di S. ANTIMO alle ore 12.00Riposa in pace”.