Sardegna: 15enne accoltellato mentre usciva da scuola, è in gravissime condizioni

Pubblicato il 4 Dicembre, 2023

L’aggressore, un 14enne, avrebbe accoltellato il rivale al culmine di una discussione all’esterno dell’istituto superiore “Sergio Atzeni” di Capoterra.

Potrebbero esserci diversi e numerosi episodi di bullismo dietro l’aggressione avvenuta oggi, intorno alle 14, all’esterno dell’istituto “Sergio Atzeni” di Capoterra. Un 14enne di Sarroch, al culmine di una discussione, ha accoltellato un 15enne di Capoterra che è stato trasportato a bordo di un elicottero, in gravissime condizioni, al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. L’aggressore è stato fermato dai carabinieri e ora rischia l’accusa di tentato omicidio.

L’aggressione

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il 14enne – probabilmente vittima di episodi di bullismo – sarebbe andato a scuola con un grosso coltello da cucina e proprio all’esterno della scuola avrebbe affrontato lo studente 15enne di Capoterra. Il giovane avrebbe accoltellato al petto il “rivale” che si sarebbe accasciato a terra, perdendo parecchio sangue. Immediato l’intervento di un’ambulanza medicalizzata del 118 che – vista la gravità della situazione – ha rapidamente messo in moto i soccorsi, facendo intervenire l’elicottero dell’elisoccorso. Sul posto, in via Trexenta, a Capoterra, sono subito intervenuti i carabinieri che hanno fermato l’aggressore e hanno dato via alle indagini.

