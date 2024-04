Sardegna: 16enne in coma dopo essere caduto da cavallo, è grave

Pubblicato il 21 Aprile, 2024

Il giovane è stato trasportato al Brotzu con l’elisoccorso dopo essere caduto da cavallo nelle campagne di Senorbì.

Ha sbattuto violentemente la testa, dopo essere caduto da cavallo, nel pomeriggio di ieri. Un giovane di 16 anni, originario di Senorbì, è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono gravi ed i medici mantengono la prognosi riservata. Il 16enne infatti è in coma ed è arrivato incosciente all’ospedale in codice rosso. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il giovane – in compagnia di un amico anche lui minorenne – intorno alle 18 di ieri si trovava in località “Santa Mariedda”, nelle campagne alla periferia di Senorbì. Quando – per motivi che dovranno essere accertati dagli investigatori – è caduto da cavallo, sbattendo violentemente la testa sul terreno. Immediatamente soccorso dall’amico – che ha tempestivamente allertato il 118 – è stato trasportato con urgenza in ospedale con l’elisoccorso. Gli investigatori – grazie alla testimonianza dell’amico – stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

