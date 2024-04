Sardegna: 72enne scomparsa a Perdaxius, ispezionati diversi pozzi nelle campagne

Pubblicato il 19 Aprile, 2024

Anna Maria Fongia ieri pomeriggio non ha fatto rientro nella sua abitazione e il marito ha immediatamente denunciato la sua scomparsa, mettendo in moto la macchina delle ricerche.

Scomparsa nel nulla, senza lasciare nessuna traccia apparente. Anna Maria Frongia, pensionata 72enne, di Perdaxius, nel pomeriggio di ieri non sarebbe rientrata nella casa che condivide con il marito in località Bingixedda, facendo scattare l’allarme. E proprio intorno alle 17 sono immediatamente iniziate le ricerche degli addetti ai lavori – coordinate dalla Prefettura di Cagliari – che avrebbero anche ispezionato diversi pozzi abbandonati, presenti nelle campagne vicino all’abitazione della donna. In campo sono scesi gli esperti tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico di tutte le province sarde, insieme a loro anche gli uomini dell’unità cinofila e tre piloti di droni che utilizzano una telecamera fototermica per meglio identificare le persone scomparse. Le ricerche continuano ininterrottamente anche grazie all’aiuto dei carabinieri della compagnia di Carbonia, dei vigili del fuoco che hanno messo in campo anche i sommozzatori per ispezionare diversi pozzi presenti nell’area interessata. Per ora, però, purtroppo ancora nessuna traccia della donna.

