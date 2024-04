Sardegna: corpo senza vita di una 83enne ritrovato in un canale a Zeddiani

Pubblicato il 2 Aprile, 2024

La vittima, scomparsa lo scorso 26 marzo, sarebbe caduta in un canale vicino alla sua abitazione di Zerfaliu per poi essere trascinata dall’acqua fino a Zeddiani dove è stata trovata morta.

Era scomparsa da tempo dalla sua abitazione e la stavano cercando da giorni, senza sosta, quando stamattina – poco dopo le 10 – il corpo senza vita di Concetta Reale, 83 anni, originaria di Cosenza ma da una vita residente a Zerfaliu, è stato trovato dagli addetti ai lavori in un canale pieno d’acqua nelle vicinanze di Zeddiani. Proprio a pochi passi dall’idrovora di Santa Lucia. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno visto il corpo senza vita della povera donna, probabilmente trascinato fino a lì dalla corrente. L’appello per le ricerche di Concetta era anche arrivato alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”, che aveva diffuso le foto della donna.

La scomparsa

Secondo una prima ricostruzione la donna, che da tempo soffriva di problemi di salute, lunedì scorso si sarebbe allontanata da casa per una passeggiata, come hanno raccontato i vicini agli inquirenti. A Concetta infatti piaceva uscire a passeggio ma “non si allontanava mai”, assicura chi la conosceva bene. L’unica certezza è che dopo essere sparita dalla sua abitazione di via Mazzini, la donna ha fatto perdere le sue tracce per poi essere ritrovata oggi in un canale – a qualche chilometro di distanza dalla casa in cui viveva – probabilmente trascinata dalla corrente. Le indagini sono comunque ancora in corso.

