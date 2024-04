Sardegna: due morti nello scontro frontale tra moto, grave una bambina

Pubblicato il 15 Aprile, 2024

Forse un’invasione di corsia al chilometro 15 dell’Alghero-Bosa ha provocato lo scontro frontale tra i mezzi a due ruote.

Uno scontro frontale, violento, tra due moto è costato la vita a Riccardo Delrio, 47 anni, originario di Macomer e a Gianluca Valleriani, 66 anni, di origini lombarde ma da una vita residente con la moglie a Stintino. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche la figlia piccola di Delrio che, sbalzata dal mezzo a due ruote, ha riportato gravi traumi e fratture in più parti del corpo. Immediatamente soccorsa dai medici del 118, è stata subito trasportata al “Santissima Annunziata” di Sassari con l’elisoccorso. Secondo i medici comunque la giovanissima non sarebbe in pericolo di vita. Al terribile incidente ha assistito anche la mamma della bambina, che seguiva la moto del marito con la piccola figlia a bordo. La donna, inevitabilmente, si è ritrovata di fronte ad una scena che non avrebbe mai voluto vedere. Nella cronologia del terribile incidente sarebbe stato coinvolto anche un terzo motociclista che – per evitare l’impatto con le due moto appena scontrate – sarebbe riuscito con una manovra improvvisa ad evitarle, per poi finire in cunetta. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Una tragica fatalità

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia Stradale di Sassari, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco, al chilometro 15 dell’Alghero-Bosa, alla base dell’incidente mortale ci sarebbe un’invasione di corsia. Ora saranno le indagini a stabilire le colpe. L’unica certezza è che padre è figlia viaggiavano a bordo di una moto Suzuki in direzione di Alghero. Mentre l’altro motociclista, in sella ad una Bmw, era diretto verso Bosa. Sicuramente una tragica fatalità ha incrociato i loro destini su una strada – all’altezza di Villanova Monteleone – che spesso viene utilizzata dai motociclisti per testare le loro moto nelle tante curve panoramiche.

About Post Author