Sardegna: “Mio figlio vittima di bullismo da anni”, lo sfogo del padre del 14enne che ha accoltellato il compagno di scuola

Il 15enne accoltellato non è in pericolo di vita, dopo essere stato operato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Gli inquirenti ipotizzano come movente numerosi episodi di bullismo subiti dal 14enne.

Chi lo conosceva bene sapeva che da anni il 14enne di Sarroch – arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio – era vittima di bullismo. Una situazione confermata dal padre del giovanissimo che si è sfogato con i giornalisti: “Dietro quel gesto – assicura il genitore – non c’è altro che l’esasperazione per essere stato denigrato e deriso per anni. Mio figlio – prosegue l’uomo – ha sempre avuto problemi durante il suo percorso scolastico. I suoi compagni di scuola – conclude – lo prendevano in giro già da quando frequentava le elementari. Mio figlio ha sempre sofferto per questo”. Un’aggressione che nessuno pensava potesse accadere: “Mio figlio era esasperato – assicura – io non mi sarei mai aspettato una reazione del genere”.

Le indagini

Gli investigatori dei carabinieri ora stanno ricostruendo nel dettaglio i filmati delle telecamere – presenti all’esterno dell’istituto “Sergio Atzeni” di Capoterra – che hanno immortalato l’aggressione andata in scena lo scorso pomeriggio. Per capire il movente dell’accoltellamento, però, sarà necessario attendere l’interrogatorio di convalida del 14enne e anche le dichiarazioni del 15enne, ricoverato al Brotzu, che ora non è ancora in grado di rispondere alle domande degli inquirenti. Nel frattempo, comunque, gli investigatori dell’Arma stanno ascoltando i tanti testimoni, tra studenti e docenti, che hanno assistito all’aggressione e che magari sono a conoscenza di particolari episodi capitati in passato tra i due protagonisti di questa tragica vicenda.

