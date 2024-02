Sardegna: motociclista perde una gamba nello scontro con un’auto

Pubblicato il 7 Febbraio, 2024

Il motociclista stava percorrendo la strada “Dei due mari” che da Sassari porta ad Alghero.

Un motociclista, nella tarda mattinata di oggi, ha perso una gamba nell’impatto con un’auto. L’uomo stava percorrendo la strada provinciale 42 “Dei due mari”, in località “I Piani”, che da Sassari porta ad Alghero quando – per motivi che dovranno essere accertati dagli inquirenti – c’è stato uno sconto tra la moto e una Lancia Ypsilon. Ad avere la peggio è stato proprio il motociclista che ha subito l’amputazione dell’arto. Il centauro, immediatamente soccorso da un’ambulanza medicalizzata del 118, è stato subito trasportato con l’elicottero all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni fisiche non erano gravi: “Riportava lievi contusioni”, assicurano i medici. “Ma la gamba purtroppo è rimasta schiacciata nell’impatto – spiegano gli specialisti – ed è stata necessaria l’amputazione”. Il guidatore dell’auto, invece, è rimasto illeso.

