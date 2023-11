Sardegna: un “fantasma” spunta dalla finestra del “Casale delle streghe”

Pubblicato il 5 Novembre, 2023

Un uomo avrebbe immortalato con il cellulare un fantasma mentre portava il suo cane a passeggio.

Un “fantasma” nella “Casa delle streghe“. Siamo a Sassari, proprio dietro la concessionaria della Ford, su viale Porto Torres. Qui c’è un edificio abbandonato, prima bellissimo, ora completamente lasciato andare e in questi giorni venuto alla ribalta perché affacciato alla finestra del primo piano, sarebbe stato immortalato con una foto un fantasma. Il giorno di Halloween, lo scorso martedì pomeriggio, proprio in questo casale un uomo che passeggiava con il suo cane ha notato lo strano atteggiamento dell’animale che, bloccatosi di colpo, ha iniziato ad abbaiare e ad ululare in direzione del “Casale delle streghe”. Il padrone del cane – a quel punto – per scrupolo ha fotografato il casolare del mistero e poi è rientrato a casa. Una volta arrivato nella sua abitazione ha raccontato quello che era accaduto ai suoi familiari che, inizialmente, hanno pensato che il cane avesse visto magari un altro animale aggirarsi nella zona. Soltanto quando però l’uomo ha inviato la foto al figlio, su Whatsapp, c’è stata la strana scoperta. Il giovane infatti ha detto al padre di ingrandire l’immagine che gli aveva inviato e così ha fatto. Nella foto si vede un finestrone buio, al primo piano della casa, e si nota una sagoma con tanto di testa, braccia e gambe. Si potrebbe pensare magari alla presenza di un senza tetto ma così non è. Anche perché tutti gli ingressi della casa sono blindati, così come tutte le finestre. Insomma al primo piano del “Casale delle streghe” si può arrivare soltanto volando. Anche perché, essendo un edificio diroccato, è stato messo in sicurezza. Con tanto di catena e lucchetto che blocca ogni tipo d’ingresso. I proprietari del terreno e del casale, la famiglia Mele, sono i titolari della concessionaria Ford e avevano acquistato tutta quella terra nel 1999, per realizzare una Rsa. Opera che però non è stata mai realizzata perché non è stata mai ottenuta l’autorizzazione. Quindi dal 1999 il “Casale delle streghe” sarebbe disabitato.

Una strana presenza

La foto del “fantasma” – pubblicata in esclusiva dal quotidiano “La Nuova Sardegna” – ha fatto il giro del web ed ha incuriosito gli addetti ai lavori. Tra questi Francesco Piras, che cura la pagina Facebook “Infinito Mistero Paranormale” ed anche il canale YouTube, che ha lo stesso nome. Lo specialista però è molto scettico. L’uomo infatti – dopo aver visionato la foto effettuata con la fotocamera di un cellulare a bassa risoluzione – ritiene che l’immagine catturata sia uno “spettro digitale”. In parole povere una sorta di visione creata dai pixel, considerando la bassa qualità degli obbiettivi della camera. Piras infatti sostiene che ingrandendo l’immagine con un software dedicato si perdono i pixel e quindi la risoluzione. E si potrebbe creare una sorta di sagoma, come appunto quella che si vede nella foto scattata il giorno di Halloween. Insomma il mistero potrebbe essere svelato da un attenta analisi dell’immagine e magari da un sopraluogo nella casa del mistero. Lo specialista sta cercando di contattare i proprietari e nei prossimi giorni – se gli verrà consentito – andrà a dare un’occhiata al “Casale delle Streghe”, per magari scambiare quattro chiacchiere con il “fantasma”.

