Dipartimento tutela e benessere animali Lega toscana

Nella foto da sinistra verso destra Alessandro Bargagna – On. Filippo Maturi – Gianluca Di Liberti

“Scendiamo in campo con gli amici a 4 zampe”

Come responsabile regionale del Dipartimento Tutela e Benessere Animali sono orgoglioso di presentare un’iniziativa del referente provinciale di Pisa del Dipartimento Alessandro Bargagna, l’iniziativa anticipata dal titolo, si chiama “Scendere In Campo con gli Amici a Quattro Zampe”. Questa iniziativa viene inserita all’interno del programma di rilancio delle iniziative sul territorio da parte del Dipartimento con la collaborazione del associazioni sportive E DELLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE DEL territorio regionale, CHE POTREBBE ESSERE PROPOSTA ANCHE A LIVELLO NAZIONALE.

L’attenzione verso il mondo degli animali e dell’ambiente in genere, è ormai tema all’ordine del giorno di moltissime Amministrazioni Pubbliche e recentemente anche del Governo. Sono molteplici gli ambiente che oltre la politica, hanno deciso di scendere in campo in favore degli amici a quattro zampe. Giornalisti, personaggi famosi, sportivi, sono ormai in prima fila nella sensibilizzazione inerente le tematiche in favore degli animali SEMPRE PIU’ PRESENTI NELLE FAMIGLIE ITALIANE.