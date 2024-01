Sugli sci ubriachi e con hashish, scattano le sanzioni dei carabinieri sulle piste

Pubblicato il 18 Gennaio, 2024

Con l’arrivo della neve la stagione invernale è finalmente decollata per gli impianti sciistici che stanno lavorando a pieno regime e che stanno attirando molti turisti, attratti dal desiderio di passare una settimana bianca in totale relax. Tra di loro ci sono diversi sciatori, molti dei quali indisciplinati e poco rispettosi delle normative.

Le forze dell’ordine infatti stanno battendo a tappeto le piste da sci, per evitare che possano esserci situazioni di pericolo. Non sono rari i casi in cui si sono verificati incidenti, talvolta anche mortali purtroppo.

E così nel mese di dicembre sono stati effettuati diversi controlli in Trentino, dove sono state sanzionate molte persone in stato di ebbrezza mentre sciavano e tra di loro c’era addirittura un maestro di sci.

Multe a raffica anche a Roccaraso

La neve è arrivata anche a Roccaraso, altra meta molto ambita da sciatori e amanti della settimana bianca. Anche qui i carabinieri hanno avuto un bel po’ di lavoro da fare e sono fioccate le multe.

I carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro la scorsa domenica, quando la bella giornata ha attirato molti turisti e sciatori, hanno effettuato una serie di controlli serrati e il bilancio è di 9 multe, ciascuna di 330 euro, e di 4 segnalazioni alla Prefettura.

Per la precisione sono stati individuati 5 sciatori sprovvisti dell’assicurazione obbligatoria, 4 risultati positivi all’etilometro e altri 4 sorpresi a fumare hashish sulla neve.

