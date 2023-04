Sciacca: nei fondali il mistero dell’aereo scoperto per caso

Pubblicato il 14 Aprile, 2023

Il relitto di un aereo, non si sa ancora se con dentro i corpi dell’equipaggio e di cui non si aveva notizia fino ad oggi, è stato localizzato a sorpresa sul fondo del mare a circa 7,5 miglia nautiche da Sciacca, nell’agrigentino. Sta lì da circa 80 anni. Forse dal 1942 o giù di lì.

Una scoperta, risalente al 17 marzo, che in qualche modo arriva per caso, frutto di un’altra ricerca poderosa, una campagna oceanografica coordinata dall’Ispra, ricostruisce il Corriere.

Tutto è avvenuto durante l’acquisizione di dati acustici con un Side Scan Sonar, la sofisticatissima apparecchiatura che restituisce immagini dei fondali. A un certo punto il gruppo di geologia marina dell’Università degli Studi di Palermo ha rilevato sui monitor un massiccio corpo sommerso, adagiato sul fondale sabbioso a 28 metri di profondità. Figurarsi l’emozione, chissà cos’era. Zoomando il più possibile, l’immagine acustica tratta dal sonar ha mostrato una forma assimilabile al relitto di un aereo, lungo circa 20 metri e con apertura alare di circa 30 metri. Per ora tutto ciò che sappiamo viene dunque da quella scansione.

“Al momento, nonostante l’immagine mostri un aereo molto ben conservato spiegano all’Ispra, non siamo in grado di individuare il modello, la nazionalità, né se sia integro e conservi al suo interno resti umani o residui bellici. Sono stati per questo allertati tutti gli organi di competenza in modo da preservare il relitto e gli eventuali rinvenimenti e mettere in sicurezza l’area”.

Dopo una ricerca eseguita sul ritrovamento di altri relitti aerei nello stesso specchio di mare, si è venuti a conoscenza della presenza di un altro relitto di aereo, un Savoia Marchetti Sm-79 risalente alla II guerra mondiale, abbattuto da caccia inglesi il 14 agosto 1942, le cui caratteristiche non sembrano però corrispondere a quello individuato dai ricercatori. Posto che l’immagine dalla comprensibile incerta definizione obbliga a fare solo delle ipotesi, secondo Gregory Alegi, professore di Storia degli Stati Uniti alla Luiss di Roma interpellato da Corriere.it, “le certezze sono che l’apparecchio è tutto metallico, si tratta di un bimotore a propulsione radiale con un’ala a forte allungamenti. Direi che non è un velivolo italiano e nemmeno britannico. Potrebbe trattarsi di un Douglas A.26 Invader, ci somiglia parecchio». Impossibile, almeno per ora, sapere cosa sia successo al velivolo e al suo equipaggio, se sia rimasto a bordo prima dell’inabissamento o se siano riusciti a lanciarsi”.

Nei mesi scorsi altri due relitti di velivoli della Royal Air Force, un Vikers Wellington e un Bristol Beaufighter oltre a un terzo sconosciuto, sono stati individuati da un team di subacquei professionisti guidati da Fabio Portella (ispettore onorario per i Beni culturali sommersi di Siracusa) in collaborazione con la Soprintendenza del Mare che ha in animo di valorizzare questi ritrovamenti.

Questo perché siamo anche in vista dell’ottantesimo anniversario dell’Operazione Husky, nome in codice dato dagli Alleati allo sbarco in Sicilia, il 10 luglio 1943. Anche il velivolo localizzato a Sciaccia potrebbe rientrare in questa tutela. Nei prossimi giorni gli “007” dell’Università di Palermo esploreranno quel tratto di fondale con l’intenzione di fare anche delle riprese video. Se ne dovrebbe dunque sapere qualcosa in più.

Da qualche mese il gruppo di lavoro è impegnato in una campagna oceanografica di acquisizione di dati geofisici nello specchio di mare antistante Sciacca. Le attività riguardano la realizzazione del Foglio geologico n. 628 “Sciacca” della Carta Geologica, nell’ambito del progetto Carg.

A condurle, ricercatori, borsisti e studenti del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) dell’Università di Palermo, coordinati da Attilio Sulli, con l’ausilio dello spin-off universitario Biosurvey, un team di specialisti nel campo della Biologia ed Ecologia marina che effettuano monitoraggio e valutazione ambientale, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate e rilievi acustici ad alta risoluzione.