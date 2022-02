“Scicli in festa negli anni ’70”: mostra fotografica sulla città che fu

Dal 4 al 15 febbraio “Scicli in festa negli anni ’70” una sorprendente mostra fotografica al Caffè letterario Brancati di via Aleardi a Scicli.



“Scicli in festa negli anni ’70” è un viaggio nella Scicli di 50 anni fa con le foto di Vincenzo Vinci.

Un omaggio al nonno da parte della nipote Chiara Vinci che, rimettendo mano all’archivio fotografico di famiglia, scopre la grande passione e la ricchezza documentale, oltre che tecnica, del nonno: la fotografia.



Inaugurazione Venerdì 4 febbraio, ore 17,30. Apertura tutti i giorni (tranne festivi) ore 17,00 – 20,00.