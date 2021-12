Seregno: Presidente Erba, ‘Ninni Corda va radiato, minaccia di morte e usa violenza’

Davide Erba, presidente del Seregno, si scaglia contro l’ormai ex direttore generale Ninni Corda: “Non ha nulla a che vedere con il calcio. La mia vicinanza va tutti i nostri ragazzi per quello che hanno dovuto subire nelle scorse settimane. Deve essere radiato dal calcio. Il metodo Ninni Corda fatto di minacce di morte a più persone e utilizzo della violenza tramite Il suo pupillo Anelli. Sono certo che la giustizia ordinaria e la procura sportiva toglierà definitivamente questi personaggi dal calcio. Le minacce di Ninni Corda hanno probabilmente sempre funzionato nel calcio, ma invito tutti quanti a non aver paura e denunciare tutto quello che hanno subito. Non mi sembra difficile a questo punto ipotizzare che il metodo Ninni Corda vada avanti da tanto tempo”, ha raccontato in un’intervista a nicoloschira.com.