Massimo Ferrero si dimette da presidente della Sampdoria. La decisione e’ stata annunciata dal club blucerchiato in un comunicato, dopo l’arresto dello stesso Ferrero per fatti non collegati alla gestione della Samp, “proprio per tutelare al meglio gli interessi delle altre attivita’ in cui opera, e in particolare isolare anche ogni pretestuosa speculazione di incidenza di un tanto rispetto all’U.C. Sampdoria e al mondo del calcio”.