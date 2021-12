Serie C: Fidelis Andria, 4 calciatori coinvolti in incidente stradale

Tanto spavento, qualche escoriazione, dolori e alcuni giorni di riposo: stanno bene i quattro ragazzi della prima squadra della Fidelis Andria coinvolti nel primo pomeriggio di lunedì 6 dicembre in un incidente stradale particolarmente grave sulla Sp13 “Andria-Bisceglie”. A bordo della loro Lancia Y sono stati coinvolti nel sinistro avvenuto tra altri due mezzi. Necessari alcuni accertamenti al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bonomo” ed alcuni giorni di prognosi. Sul posto immediato l’arrivo di dirigenti e staff medico della Fidelis per assistere al meglio i quattro atleti coinvolti. Ai Gaeta, Pelliccia, De Marino e Dipinto, il grande in bocca al lupo di pronta guarigione così come a tutti coloro i quali sono stati coinvolti nel sinistro. (CA)