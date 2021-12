Guasto alla linea: domenica senza rete internet fissa a Sezze

Gli utenti di rete fissa, di qualsiasi operatore, o quasi, residenti nel comune di Sezze, si saranno accorti che, da questa mattina (domenica 5 dicembre), internet non funziona.

La motivazione risiede nel fatto che questa mattina qualcuno abbia abbattuto, con la propria automobile, un palo che posta i cavi del telefono, interrompendo di fatto il servizio.

L’incidente è avvenuto in via del Murillo, nella pianura di Sezze, ed i tecnici sono all’opera dalla mattinata per ripristinare la linea.

Secondo quanto trapelato, il disservizio dovrebbe protrarsi fino al tardo pomeriggio.