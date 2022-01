Sicilia in zona arancione da lunedì, la Calabria rimane in gialla

Da lunedì 24 gennaio la Sicilia passerà in zona arancione. L’ordinanza sarà emanata dal Ministro Speranza nella giornata di domani. In zona arancione anche il Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Abruzzo. La Valle d’Aosta è già in arancione. La Calabria dovrebbe rimanere in zona gialla in quanto il numero dei posti in terapia intensiva rimane sotto la soglia del possibile passaggio alla fase più critica.