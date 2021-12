Aversa (CE), fermato un uomo che andava in giro con una smerigliatrice e un chiodo

Trovato un uomo che andava in giro con una smerigliatrice. E’ accaduto questa mattinata ad Aversa (Ce), i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà, per tentato furto, un 37enne di Cesa (Ce).

La proposta

L’uomo, in possesso di una smerigliatrice, una torcia ed un chiodo a testa piatta idoneo alle aperture di serrature, è stato sorpreso mentre si aggirava nei pressi di alcuni garage ubicati in via Magenta.

Lo stesso è stato proposto per la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Aversa.