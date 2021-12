Al Real Sito di Carditello Sol Invictus dalle Celebrazioni Pagane al Presepe Napoletano

Nuovo appuntamento, mercoledì 8 dicembre, nella Cappella della Reggia di Carditello con lo spettacolo “Sol Invictus: Dalle Celebrazioni Pagane al Presepe Napoletano del ‘ 700”, realizzato dalla Compagnia teatrale La Mansarda Teatro dell’Orco in collaborazione con la Fondazione del Real Sito di Carditello, con inizio alle ore 18.00.

Sol Invictus

Le festività natalizie coincidono con le celebrazioni pagane in occasione del Sol Invicutus. Questa sovrapposizione di ricorrenze corrisponde non a caso al Solstizio d’Inverno, giorno in cui le ore di buio sono maggiori di quelle di luce, e che tuttavia sancisce il momento in cui le giornate cominciano ad allungarsi nuovamente.

Il trionfo della luce sulle tenebre, dunque, è il tema centrale della festa, sia essa sacra o profana, ed intorno a questo tema si sviluppa una serie di quadri teatrali, interpretati da attori in abiti settecenteschi, che attingono a piene mani a leggende, miti e tradizioni legate parimenti alla natività cristiana ed alla festa pagana, in un intreccio di vicende che esprimono l’umana necessità di rinnovamento legata al ciclo delle stagioni.

La musica e lo spettacolo

La musica, elemento vivo e presente nella manifestazione, crea una partitura che connette i quadri, attraverso canti legati alle tradizioni popolari sul Natale.

Lo spettacolo si svolge in 6 Stazioni introdotte da un monologo di un attore/ banditore, che accompagna il pubblico attraverso il percorso teatralizzato nelle suggestive stanze della Reggia di Carditello.

Vi aspettiamo e non dimenticate di prenotare!

Inizio Spettacolo “Sol Invictus : Dalle Celebrazioni Pagane al Presepe Napoletano del ‘700” : I Turno ore 18.00 ; II Turno ore 19.30;

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE: tel.339. 8085602

Si richiede il green pass per gli over 12 anni. Lo spettacolo si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid19.