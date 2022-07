Sorpasso folle a bordo di un monopattino: sbalzato in aria, finisce in ospedale

Pubblicato il 21 Luglio, 2022

Gli incidenti a bordo dei monopattini sono sempre più all’ordine del giorno, provocati dall’eccessiva velocità e dall’utilizzo scorretto di questi mezzi. Solo pochi giorni fa un 23enne italiano in Svizzera è stato sorpreso a sfrecciare su un monopattino a 120 km/h, guadagnandosi una multa salata, mentre nella giornata di ieri, come riferisce L’Eco di Bergamo, un ragazzo è finito in ospedale per un sorpasso azzardato sempre a bordo di un monopattino.

Il sorpasso finito male: la ricostruzione dell’incidente

L’incidente ha avuto luogo a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, sul rettilineo di via Schivardi nella giornata di ieri mercoledì 20 luglio verso le 17:00. Secondo alcune testimonianze il ragazzo di 23 anni proveniva dall’incrocio delle vie Bartolomeo Colleoni e Mottino a bordo del suo monopattino a velocità sostenuta.

Il ragazzo durante un sorpasso azzardato si è trovato di fronte un’auto e non è riuscito ad evitarla. L’impatto è stato molto violento ed il 23enne è stato sbalzato in aria per 5 metri.

Nell’auto coinvolta nell’incidente c’era una donna di 66 anni, residente a Romano di Lombardia, che fortunatamente ha avuto la lucidità e la reattività di spostarsi per rendere meno violento l’impatto.

Le condizioni del ragazzo e della donna

Il 23enne, dopo aver urtato la parte anteriore del veicolo, è caduto rovinosamente a terra ed è stato subito trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

A quanto pare il ragazzo non è in pericolo di vita e le sue condizioni non destano preoccupazioni, anche se non è stato specificato se abbia riportato dei traumi o altri tipi di lesioni.

Nessuna ferita o contusione per la 66enne coinvolta nell’incidente, che se l’è cavata solo con un grosso spavento.