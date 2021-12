Sospesa la rata dei mutui 2021

La Banca Monte dei Paschi di Siena ha accettato la richiesta di sospensione della rata dei mutui in scadenza il 31 dicembre: il Comune può disporre di 650 mila euro da impegnare per realizzare progetti per la città. L’amministrazione già aveva interpellato il Consiglio comunale che aveva approvato l’avanzamento della richiesta: la variazione d’urgenza al bilancio di previsione sarà ratificata nel prossimo Consiglio comunale.

“Abbiamo voluto chiedere un ulteriore sospensione in modo da liberare risorse da riversare su importanti progetti per il territorio – spiegano il sindaco Francesco Ferrari e il vicesindaco Luigi Coppola, assessore al Bilancio –: si tratta di un’iniziativa portata avanti anche grazie all’impegno dell’ex assessore Paolo Ferracci. Visto il particolare momento di difficoltà che la città sta attraversando, siamo convinti che investire su interventi di riqualificazione sia necessario per rendere Piombino all’altezza della capacità turistica che può attrarre e, allo stesso tempo, per restituire ai cittadini il decoro dei luoghi che vivono”.

Delle risorse a disposizione, oltre 650 mila euro, circa 80 mila saranno impegnate per interventi di manutenzione straordinaria delle case comunali; 150 mila per la redazione del progetto del terzo lotto del Polo culturale che, coerentemente con il piano d’azione recentemente illustrato dall’assessore Giuliano Parodi in Consiglio comunale, è propedeutica all’ottenimento dei finanziamenti della Regione Toscana per la realizzazione dell’opera; 75 mila per la progettazione dell’intervento di ristrutturazione del teatro Metropolitan; 120 mila per il progetto di riqualificazione di piazza dei Grani; circa 25 mila per l’acquisto di materiale e apparecchiature informatiche a servizio degli uffici comunali; altri 25 mila per la realizzazione di una Casa dell’acqua; oltre 185 mila, infine, saranno impiegati per interventi di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi.