Spaccio ‘ricreativo’ a Taranto: arrestato 32enne

I Falchi della Squadra Mobile di Taranto da alcuni giorni avevano messo sotto osservazione un circolo abusivo al Quartiere Paolo Sesto, in una zona teatro di numerose operazioni antidroga.

Gli ulteriori approfondimenti avevano anche accertato che, a gestire il presunto traffico, era un pluripregiudicato di 32anni il quale, dopo aver incontrato i suoi “clienti” davanti all’entrata del locale, si avvicinava ad una Opel Corsa parcheggiata nei paraggi e dopo aver prelevato qualcosa effettuava un rapido scambio.



Dopo aver notato, nel corso delle giornate di osservazione, numerosi simili movimenti, i poliziotti, convinti ormai di essere in presenza di una piazza di spaccio, hanno deciso di intervenire.

Il pusher è stato così colto sul fatto dopo essere rientrato nel locale.

Nel taschino del giubbotto è stata recuperata una dose di cocaina preconfezionata con del cellophane di colore giallo ed una banconota da 20 euro.



La perquisizione nei paraggi dell’auto ha permesso di ritrovare sotto la parte posteriore dell’auto un piccolo borsellino di colore nero con all’interno circa 80 dosi di cocaina confezionate nello stesso modo di quella trovata indosso al pregiudicato pochi istanti prima.



A dimostrazione della fiorente attività di spaccio messa in piedi dal trentaduenne, nel corso dell’operazione numerosi sono stati gli acquirenti che si sono presentati nel circolo e che, accortosi della presenza dei poliziotti, non sono riusciti a fornire plausibili giustificazioni circa la loro presenza in quel posto.

Dopo le formalità di rito quest’ultimo, è stato arrestato e accompagno su disposizione del giudice competente presso la Casa Circondariale di Bari.