Stanco della coda in autostrada comincia ad addobbare l’albero di Natale e diventa virale nei social

A chi non è mai capitato di trovarsi in auto bloccato in una coda infinita in autostrada? Mi sa che è capitato un pò a tutti E che avete fatto per far passare il tempo? Avete addentato il panino che fortunatamente avevate in borsa? Siete scesi a fare 4 passi? Avete urlato a squrciagola le vostre canzoni preferite, finchè dalla macchina accanto è partito un sonoro applauso, anche se forse era solo una chiara immagine della vostra fantasia? O forse, come la maggior parte delle persone vi siete arrabbiati e avete invocato tutti i santi del cielo perchè vi siete sentiti investiti dalla malasorte?

Dalla coda all’albero il passo è breve

E invece, c’è chi non si è fatto scoraggiare dalla coda di auto che precedeva la sua e si è fatto travolgere in pieno dall’aria natalizia. Non ci credete? Non ci credevo neanche io. Eppure è accaduto veramente.

Il fatto che vi sto per raccontare si è verificato a Celle Ligure, dove un giovane bloccato, appunto, nel traffico da diverse ore ha deciso si allestire l’albero di Natale che stava trasportando in auto tra le vetture in coda sulla A10.

E che ve lo dico a fare, l’idea di realizzare l’albero sull’autostrada, ha scatenato l’ilarità e lo stupore di tanti che hanno messo mano al cellulare e fra scatti e video hanno fatto diventare virale la “creazione natalizia” sui tutti i social network.

A raccontarlo è primocanale.tv, quotidiano di genova che spiega inoltre, che “il giovane, grazie alla sua splendida idea, ha svoltato la giornata a tanti perchè, la sua inziativa è stata talmente insolita e coinvolgente che ad aiutarlo nella realizzazione dell’albero sono intervenuti anche gli altri automobilisti che, scesi dalle proprie auto ferme in fila, hanno dato una mano nell’allestimento dell’abete, con tanto di decorazioni, palline e lucine a tema”.

La svolta

Ed è così che una giornata che sembrava destinata a concludersi, per tanti automobilisti, nel peggiore dei modi, si è trasformata non solo in un bellissimo gioco ma anche in un momento di codivisione assoluta. Altro che regalo di Natale sotto l’albero.

Ma cosa aveva creato l’ingorgo in autostrada? Due fattori. Un maxitamponamento all’interno della galleria tra Albisola e Savona in cui sono state coinvolte 4 auto che, ha generato la bellezza di 10 chilometri di coda, nel tratto tra Celle Ligure e Savona in direzione Ventimiglia. E poi, un cantiere autostradale che già aveva messo a dura prova la pazienza degli automobilisti.

La capra famosa

Ma non finisce qui. Perchè, pensate che quel tratto di strada non è nuovo a vicende curiose ed esilaranti ma, soprattutto strane. Infatti all’inizio di ottobre lo stesso tratto autostradale era stato al centro di diverse polemiche per aver reso famosa una capra che, girava tranquillamente fra le auto in coda.

Infatti gli automobilisti per evitare danni all’animale inconsapevole e anche ovviamente smarrito, avevano dovuto bloccare la marcia. E così i poveri ed ignari automobilisti hanno dovuto aspettare anche in quel caso che qualcuno recuperasse l’animale, portandolo in salvo.

Come si dice nella migliore delle tradizioni “tutto è bene quel che finisce bene”. E anche quest’albero di Natlae è, sicuramente, riuscito bene.