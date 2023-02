Studente palermitano colpito da bici, 5 giovani fermati a Torino: svolta nelle indagini

Pubblicato il 8 Febbraio, 2023

Svolta nelle indagini sul caso di Mauro Glorioso. Lo studente è palermitano di 23 anni ed è finito in coma dopo essere stato colpito da una bicicletta lanciata oltre la balaustra di piazza Vittorio Veneto, sulla passeggiata dei Murazzi a Torino, nel capoluogo piemontese.

I Carabinieri di Torino hanno, infatti, fermato cinque giovani, due di 18 anni e tre minori tra i 15 e i 17 anni

L’accusa nei loro confronti è quella di tentato omicidio; la vittima fu ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva al Cto del capoluogo piemontese. Adesso si è svegliato dal coma.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino hanno eseguito il provvedimento la mattinata di oggi mercoledì 8 febbraio e l’indagine ha preso forma dopo l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e delle testimonianze di persone presenti.

Le ricostruzioni effettuate dai militari hanno permesso di accertare come i giovani avessero lanciato la bici elettrica senza un apparente motivo, dopo essersi affacciati dal lungo Po Cadorna. In seguito si sarebbero dileguati in centro città utilizzando un autobus pubblico.

Immagine di repertorio