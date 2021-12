Taranto: ‘Frendly Dinner’, ragazzi autistici camerieri per una sera

A Taranto ragazzi autistici “Camerieri per una sera”. L’associazione Mister Sorriso, in collaborazione con il ristorante Locanda del Barco e l’Associazione Autisticamente, realizza il progetto “Frendly Dinner” che vedrà, nelle vesti di “camerieri per una sera”, giovani ragazzi affetti da autismo cimentarsi in varie attività della ristorazione, dalla accoglienza degli ospiti fino al servizio ai tavoli. Si tratta di una vera e propria sfida per questi ragazzi che cercheranno di rendere magica la serata per gli ospiti della Locanda del Barco. Ma è soprattutto una sfida per la nostra comunità, chiamata a sostenere un progetto che mira all’inclusione attraverso un percorso di sensibilizzazione che ha bisogno dell’aiuto di tutti. (CS)