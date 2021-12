Taranto: ‘La scuola che allena i talenti’, ecco come si studia all’IC Moro

“La scuola che allena i talenti”. Questo lo slogan che hanno pensato gli alunni della scuola media Leonida di Taranto per promuovere il loro istituto. Un fumetto che rappresenta due ragazzi di sesso opposto accomunati dalla voglia di imparare, tra libri e computer, per sottolineare che l’IC Renato Moro di Taranto riesce a sostenere “la tradizione nell’innovazione”.

La locandina è in circolazione dal primo degli open day programmati dall’istituto comprensivo per mostrare alle famiglie interessate e, in generale, a tutti i cittadini, cosa significa appunto coniugare lo studio tradizionale con le moderne tecnologie. Alle conoscenze si aggiungono competenze, che si arricchiscono attraverso certificazioni linguistiche, informative ed un innovativo metodo di apprendimento cooperativo.

Se ne parlerà meglio sabato 11 dicembre dalle ore 9,30 alle 12,30 nel plesso Leonidain occasione dell’open day prenatalizio. La scuola sarà accessibile sia dai cancelli di viale Magna Grecia che da quelli di via Lazio. Ed in contemporanea si potranno visitare anche questa settimana, come la scorsa, i plessi Livatino e Moro.

Come già accaduto in occasione del primo open day dell’anno 2020-2021 – quando c’è stata una larghissima partecipazione seguita da un grande entusiasmo – anche in questo nuovo appuntamento gli studenti e le loro famiglie saranno accolti nella zona teatro e nella palestra e verranno accompagnati in visita nei diversi e svariati ambienti di apprendimento da giovanissimi ciceroni, gli stessi studenti della scuola media, e dai loro docenti.

Le attività di orientamento per il prossimo anno scolastico, ancora una volta in presenza, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni da adottare per il contrasto alla diffusione del contagio da covid-19, saranno rivolte agli alunni che vogliono frequentare uno dei tre ordini di scuola proposti nell’ambito dell’offerta formativa dell’Istituto presieduto dalla professoressa Loredana Bucci.

Come già accaduto in occasione dell’open day del 27 novembre scorso, si tratterà di un evento eccezionale di socializzazione dei tre percorsi laboratoriali del progetto 10.2.5A-FSE PON-PU-2019-86 “Impresa Appresa”. Anche in questa occasione, infatti, sarà “svelata” l’immagine della scuola ideata appunto con lo sguardo e la percezione di chi l’istituto spesso lo vive quotidianamente, cioè gli studenti del Moro.

La locandina è stata selezionata tra tante elaborate nel corso del Pon realizzato daprofessionisti esperti del settore della comunicazione e dai tutor interni, i prof di Tecnologia, Paola Carbonara e Marco Malagnino, la prof di Arte, nonché vicepreside, Lucia Renò, insieme alle docenti di Lettere, Mariangela Caffio, di Matematica, Lidia Moretti, e alle prof Simona Perrone e Grazia Lavia.

In particolare, il progetto Impresa Appresa, finalizzato alla promozione dello spirito d’iniziativa e della responsabilità sociale diffusa, ha visto tre moduli svilupparsi in modo sinergico (comunicazione, grafica, marketing) per dare forma, colore, voce all’idea che i ragazzi stessi hanno della loro scuola, la “seconda” casa che vivono quotidianamente. Sorprendenti le competenze messe in gioco dai partecipanti (comunicative, grafiche, digitali, sociali e civiche) tangibili nei prodotti grafici e negli slogan realizzati e pubblicizzati attraverso i canali social d’istituto.

Al termine del primo open day del mese scorso, il feedback è stato più che positivo. Un successo che è stato confermato anche una settimana fa con la sola apertura dei plessi dell’infanzia e della primaria, Livatino e Moro, grazie allo straordinario impegno del personale scolastico, ma anche attraverso la collaborazione delle famiglie dei piccoli che già frequentano l’istituto, coinvolti in attività di accoglienza per coetanei e treenni.

“Abbiamo raccolto in una bacheca biglietti con messaggi, dediche e parole di apprezzamento oltre ogni aspettativa – commenta la preside Loredana Bucci – e abbiamo avuto modo di constatare che le famiglie, e i ragazzi soprattutto, avevano voglia di tornare a partecipare a queste iniziative e che, specie in questo momento storico particolare, una scuola come la nostra, proiettata verso l’innovazione, ma sempre legata alla tradizione, è un’esigenza comune e condivisa”.

Il ciclo di open day in presenza si concluderà sabato 15 gennaio e sarà articolato secondo le stesse modalità dei precedenti, ovvero tre turni dalle 9,30 alle 12,30 per evitare assembramenti.

I modi per conoscere le attività dell’istituto comprensivo Renato Moro restano tanti, tra i quali la consultazione del sito istituzionale all’indirizzo www.icmorotaranto.edu.it, e un tour virtuale nell’ambito degli open day di sabato 11 dicembre e di sabato 15 gennaio. La dirigente Bucci, le figure di staff ed i professori illustreranno il Piano Triennale dell’offerta formativa, il cosiddetto PTOF, in modalità telematica. Inoltre le famiglie potranno ottenere un supporto efficace all’iscrizione attraverso uno sportello di consulenza in videochiamata a cura della preside Loredana Bucci e delle figure di sistema tramite un apposito modello di prenotazione, anch’esso disponibile sul sito internet della scuola nella sezionededicata alle iscrizioni per l’anno 2022-2023, dov’è stata appositamente predisposta una cartolina interattiva che evidenzia in modo sintetico, e facilmente fruibile, le specificità, metodologiche e didattiche, dei diversi percorsi formativi, ovvero quello della scuola dell’infanzia, quello della scuola primaria ed infine quello della scuola secondaria di primo grado. Un’occasione per conoscere, attraverso virtual tour, alcuni degli ambienti di apprendimento della scuola.

“Il momento della scelta – spiega la preside Bucci – è fondamentale soprattutto per i genitori quando si tratta di dare avvio alla carriera scolastica dei piccoli, i quali, dal nido o dall’ambiente domestico, entrano a far parte della comunità educativa. Questo momento è ancor più significativo quando gli studenti, più maturi, diventano i veri protagonisti di questa scelta, ovvero al passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria. E allora, noi siamo qui, per continuare insieme, o per intraprendere ex novo, quel fondamentale percorso di crescita iniziato con alcuni sin dalla scuola dell’infanzia, con altri dalla scuola primaria e con altri ancora avviato dalla scuola secondaria di primo grado. Il nostro augurio più grande è che possa iniziare o proseguire con tutti un percorso sereno e proficuo, non solo di apprendimento didattico ma anche e soprattutto di relazioni umane, di interscambio e di crescita personale. Per questo accogliamo ogni nostro studente come se aprissimo le porte di casa nostra ad un figlio, pronti a ricambiare la fiducia che le famiglie ripongono nella nostra comunità scolastica affidandoci la continuazione o l’avvio del percorso formativo dei loro piccoli, i nostri alunni”.

L’offerta formativa della scuola secondaria Leonida è vasta e varia. Si va dal modello Senza Zaino al modello Senza Zaino in Apple, ovvero sfruttando la modalità sperimentata sin dai primi anni 2000 con successo, applicata all’utilizzo dell’iPadfornito ad ogni singolo studente per accrescere e integrare allo studio tradizionale le sue potenzialità informatiche sin dai primi anni dell’adolescenza. Per chi invece ha una maggiore propensione per le lingue, c’è la possibilità di iscriversi al Corso con seconda lingua comunitaria spagnola.

Questi, nel dettaglio, i turni degli open day, ai qual sarà gradita la partecipazione della stampa: il primo dalle 9,30 alle 10,15, il secondo, dalle 10,30 alle 11,15, ed il terzo dalle 11,30 alle 12.