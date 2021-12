Taranto: Riceve hashish con un pacco, arrestato 26enne

L’attività della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Taranto è sempre attenta a monitorare il territorio per individuare possibili piazze di spaccio.

Proprio nell’ambito di questi controlli, l’attenzione dei poliziotti si è proiettata verso l’abitazione di un soggetto già attenzionato da tempo con specifici servizi di appostamento e che, proprio in quel frangente, stava ricevendo la consegna di un pacco attraverso il corriere espresso.

In particolare, i poliziotti si sono insospettiti per l’agitazione e la premura che l’uomo ha dimostrato all’atto del ritiro del pacco.

Così, nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno verificato che il pacco conteneva 7 confezioni fi cibo per animali termosaldate le quali al loro interno erano presenti croccantini per cani e 7 panette di hashish (ognuna per ogni confezione) per un peso complessivo di più di 1000 grammi.

La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altri 5 grammi della stessa sostanza stupefacente, nascosta dietro un quadro dell’ingresso dell’appartamento.

All’esito di quanto accertato, il 26enne di origini casertane e residente a Taranto, è stato tratto in arresto per spaccio.