Taranto: Shopping in centro con la navetta Kyma Mobilità

Parte da oggi, sabato 4 dicembre, il servizio di bus navetta gratuito di Kyma Mobilità, un modo veloce e comodo per raggiungere le vie dello shopping natalizio del centro di Taranto, senza impazzire nel traffico per ore e ore cercando un parcheggio, ma spostandosi velocemente nelle corsie preferenziali riservate agli autobus di Kyma Mobilità! Il capolinea delle navette è in Via Caduti di Nassiriya, nei pressi dell’Istituto scolastico “Pacinotti”, un’area zona dove sono disponibili numerosi parcheggi gratuiti in cui lasciare l’auto. Di qui si potrà prendere il bus navetta che, dalle ore 16.30 alle ore 21.00, parte ogni mezz’ora; per usufruire del servizio bisognerà essere in possesso del green pass e indossare la mascherina. Questi sono gli orari di partenza dal capolinea di via Caduti di Nassiriya (Pacinotti): 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 – 19.30 – 20.00 – 20.30 – 21.00. Il servizio di navetta gratuito sarà effettuato il sabato e la domenica fino a Natale, inoltre l’Immacolata, la vigilia di Natale e l’Epifania, e più precisamente il 4 – 5 – 8 – 11 – 12 – 18 – 19 – 24 dicembre 2021 e il 6 gennaio 2022. Una volta partito da via Caduti di Nassiriya (Pacinotti), il bus navetta seguirà il seguente percorso circolare effettuando tutte le Fermate di Kyma Mobilità: via Japigia – via Minniti – via Principe Amedeo – via Crispi – Corso Umberto – via Margherita – Lungomare – Piazza Ebalia – via Oberdan – via Leonida – via Japigia – Corso Italia/Caduti di Nassirya (Pacinotti). «dopo un anno di pausa per la pandemia, ritorniamo ad offrire ai cittadini il servizio di bus navetta di Kyma Mobilità – ha commentato la presidente Giorgia Gira – che due anni addietro ha incontrato il gradimento di tanti utenti: anche quest’anno i cittadini potranno raggiungere le vie del centro per lo shopping natalizio con gli autobus di Kyma Mobilità!». (CS)