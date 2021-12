Taranto: Trovato morto l’uomo scomparso a Crispiano

Dopo quasi quarantotto ore di ininterrotte ricerche nelle campagne tra Crispiano e Massafra, nella tarda mattinata di domenica 5 dicembre, è stato trovato il corpo senza vita di Fedelino Margheriti, 51enne, originario di Torre Santa Susanna, nel brindisino. Il cadavere si trovava a circa 600 metri dal punto in cui aveva sostato con la macchina insieme ai suoi due amici che si erano recati con lui in cerca di funghi nel primo pomeriggio dello corso 3 dicembre. Le ricerche, avviate subito dopo l’allarme della scomparsa, hanno visto impegnati numerosi uomini e mezzi, i soccorritori hanno operato senza soluzione di continuità: Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale, Protezione civile, Croce Rossa e sanitari del 118. Utilizzate anche unità cinofile che hanno setacciato a lungo l’intera zona, in Contrada Pentimarossa, rivelatasi di difficile accesso. Ispezionati dirupi e ampie aree di fitta vegetazione. Poco dopo le 11 di domenica mattina la macabra scoperta. Da chiarire le cause che hanno provocato il decesso, sul posto l’intervento del medico legale, da un primo esame sommario pare non ci siano lesioni o ferite di altro tipo, intanto sarà necessario fare piena luce su quanto accaduto, le indagini sono coordinate dal Pm di turno, la dottoressa Castiglia. Nelle scorse ore c’era stato anche un messaggio di ringraziamento del Sindaco di Torre S. Susanna, Saccomanno, al Prefetto di Taranto Martino, per l’impegno profuso durante le ricerche.