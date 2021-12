Teatro Testoni Ragazzi: gli spettacoli del weekend 3-5 dicembre 2021

Bologna. Gli spettacoli del weekend 3-5 dicembre 2021 al Teatro Testoni Ragazzi. Saliranno sul palco due spettacoli de La Baracca.

Venerdì 3 dicembre 2021 alle 21 andrà in scena “INRETE”, spettacolo di Gabriele Marchioni ed Enrico Montalbani, adatto ad un pubblico di età compresa tra 11 e 13 anni. Sabato 4 dicembre 2021 alle 17 e domenica 5 dicembre 2021 alle 11 sarà la volta di “TIKETAK” di e con Roberto Frabetti, consigliato per bambine e bambini da 1 a 4 anni.

Venerdì 3 dicembre alle 21 andrà in scena “ INRETE ”, spettacolo di Gabriele Marchioni ed Enrico Montalbani, con Matteo Bergonzoni, Margherita Molinazzi, Lorenzo Monti e Chiara Tomesani de La Baracca – Testoni Ragazzi, consigliato ad un pubblico di età compresa tra 11 e 13 anni.

La rete è un abbraccio virtuale che collega e interfaccia ormai chiunque nel mondo. Un abbraccio che può diventare molto stretto se non riesci a liberartene.



I quattro protagonisti fanno fatica a staccare gli occhi dai propri smartphone o tablet. Le relazioni sono ormai quasi tutte mediate da un’interfaccia. Il loro corpo si sta modificando, si trasforma in base alle posture e alle modalità di utilizzo di questi supporti tecnologici.



Lo spettacolo affronta, con pungente ironia, il complicato mondo virtuale, che impone le sue regole e condiziona gli utenti. Si parla anche di identità, non quella evidenziata da un profilo virtuale, ma quella reale, ricca di desideri e pulsioni che non possono essere addomesticati semplicemente con un click.



Durata: 60′

TIKETAK

Sabato 4 alle 17 e domenica 5 dicembre alle 11 andrà in scena “ TIKETAK ” di e con Roberto Frabetti, consigliato per bambine e bambini da 1 a 4 anni.

Dopo CikeCiak continuano le avventure di Piccololorso. Passata la festa del suo compleanno, il piccolo orso vive una giornata forse ancor più eccezionale, perché sta per nascere la sua sorellina.



Mammalorsa ha il pancione e Babbolorso è con lei sulla porta. “Piccololorso, noi adesso dobbiamo andare. Andiamo e poi torniamo… con la sorellina!”. Mentre Nana, la rana, segna il tempo con il suo “TikeTak”, Piccololorso con tutti gli amici si dà da fare per organizzare il benvenuto alla sorellina.



Bisogna addobbare la stanza, trovare quello che serve per la pappa della festa e, soprattutto, preparare il regalo a sorpresa. Ma cosa si regala a una sorellina piccola piccola?

Durata: 35’

Titoli d’acquisto per la stagione

È possibile abbonarsi e iscriversi ai laboratori online, all’indirizzo abbonamenti.testoniragazzi.it, ed è possibile acquistare biglietti singoli su testoniragazzi.it. I possessori di voucher emessi a seguito dell’annullamento di repliche al Testoni Ragazzi possono utilizzarli per l’acquisto di biglietti solo attraverso la piattaforma VivaTicket. Tutte le informazioni sono disponibili al sito testoniragazzi.it.

Laboratori teatrali per tutte le età

In parallelo alla programmazione di spettacoli, da ottobre ripartono anche i laboratori, con nuovi percorsi pensati per offrire occasioni di incontro creativo a tutte le fasce di pubblico. Cinque diverse proposte per piccoli gruppi, diversificati in base all’età e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, consultabili e acquistabili all’indirizzo laboratori.testoniragazzi.it.