Tenta di rubare sul furgone di un corriere: arrestato

Aveva appena ultimato la consegna di un pacco ieri pomeriggio, quando ha sorpreso un uomo che stava rovistando sul suo furgone, lasciato incustodito solo per pochi istanti. Il corriere ha chiamato la Polizia di Stato che è subito intervenuta in via Aleardo Aleardi. Il fermato, un cittadino egiziano di 50 anni, alla fine si sarebbe anche scusato per il gesto.

L’uomo, già noto alle Forze di Polizia, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. Aveva in tasca anche un coltellino multiuso e un set completo di chiavi a brugola: per questo motivo dovrà rispondere anche di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.