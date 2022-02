Ladri ‘rumorosi’ a Sezze; il tentativo di furto sabato pomeriggio

Nonostante l’incremento dei controlli delle forze dell’ordine, che ormai da settimane pattugliano costantemente il territorio di Sezze, i soliti ignoti continuano nei propri tentativi di furto in abitazione.

Uno degli ultimi tentativi si è registrato a Sezze Scalo, in via Sicilia, sabato pomeriggio. La casa non era deserta, all’interno di due proprietari, coniugi.

Il padrone di casa ha raccontato che erano circa le 19 e si trovava al piano superiore dell’appartamento, mentre al piano terra la moglie era indaffarata con la cena. Era sul letto ma in uno stato di torpore: ha visto qualcuno, un bagliore, ma non riusciva ad alzarsi, forse perché mentre era assopito i ladri lo hanno narcotizzato.

Nonostante il torpore, l’uomo è comunque riuscito a fare rumore attirando l’attenzione della moglie che, accorsa alle scale, si è praticamente trovata di fronte due persone che l’hanno praticamente urtata. I due, però, sono comunque riusciti a fuggire.

Immediato l’arrivo dei Carabinieri della stazione di Sezze, i quali stanno ora indagando sull’accaduto e sull’identità dei due malviventi.

Foto di Romeo Terella