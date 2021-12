Un 15enne è indagato per tentato omicidio in Puglia dopo una grave colluttazione con un suo coetaneo avvenuta qualche settimana fa. Dopo il suicidio che ha sconvolto l’intera comunità pugliese solo poche ore fa, un altro episodio grave che coinvolge ancora una volta due giovanissimi ragazzi. Sono stati i carabinieri di Polignano a Mare ad arrestate il 15enne in questione sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare nell’istituto penale per Minori di Bari, emessa dal Gip del Tribunale per minorenni, su richiesta della Procura competente. Le indagini risalgono al 23 novembre scorso quando, in una via del centro di Polignano, i carabinieri hanno notato un ragazzino su un’ambulanza che era stato accoltellato. Prima del tentato omicidio in Puglia e dell’accoltellamento, c’era stata la vicenda che risale al 20 novembre scorso. Attraverso le indagini, infatti, le forze dell’ordine sono risaliti all’aggressore del ragazzo ferito. Si tratta di un 15enne di Monopoli che, intimandogli di interrompere la sua relazione con una ragazza, avrebbe colpito con calci e pugni il suo coetaneo, minacciandolo di morte.

Tentato omicidio in Puglia, i fatti

Il giorno successivo, questa volta a Monopoli, il giovane è andato per incontrare la propria ragazza, ma è stato ancora affrontato dall’aggressore che, dopo avergli intimato di non farsi più vedere in quella città, lo ha colpito con calci e pugni fino a farlo cadere a terra. Quindi la vittima ha raccolto da terra una bottiglia in vetro e ha sferrato un colpo al volto del coetaneo provocandogli un taglio. Proprio per questo motivo, il giorno dopo, con l’intento di vendicarsi, il 15enne di Monopoli è andato a Polignano. Qui ha rintracciato il coetaneo mentre era su una panchina e, armato di un coltello a serramanico, con un gesto fulmineo gli ha sferrato un violento fendente all’altezza dello sterno. Non è riuscito a colpire in quella zona, però per fortuna, solo perché la vittima, d’istinto, si è coperto con l’avambraccio. Nell’occasione, subito dopo averlo colpito, fissando il ragazzo ferito, il 15enne ha leccato il sangue del coltello prima di darsi alla fuga. Per identificare il protagonista del tentato omicidio in Puglia e ricostruita la dinamica, i carabinieri hanno estrapolato anche le immagini dal suo profilo pubblico di Instagram dove sono emerse immagini di gesti con cui il ragazzo simulava lo sgozzamento con il pollice. Ma anche gravi ironie sulla notizia di cronaca secondo cui nessuno avrebbe ancora rimosso le tracce di sangue, dal coltello, legate alla sua azione. Ed immagini con uno sfondo rosso sangue raffiguranti un soggetto armato di un coltello e, ancora, eloquenti commenti del tipo “meglio un taglio che un buco”. Il 15enne è stato così arrestato per tentato omicidio in Puglia.