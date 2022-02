Termini, perde lo smartphone e poi viene rapinato da un gruppo di stranieri

RINTRACCIATO UNO DEI PRESUNTI AUTORI, RICERCATI I COMPLICI.

Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che, la notte del 16 gennaio scorso, i Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino straniero di 24 anni, senza fissa dimora e con precedenti, ritenuto responsabile di tentata estorsione e rapina aggravata in concorso.

I militari sono intervenuti in via Giolitti, su segnalazione giunta al numero di emergenza 112, da parte di un turista straniero. La vittima ha raccontato ai militari che dopo aver perso il proprio cellulare è stato avvicinato da un gruppetto di stranieri che gli hanno chiesto del denaro in cambio della restituzione del cellulare. Dopo averlo convinto i 3 lo hanno condotto in un vicolo e sotto la minaccia di un coltello lo hanno rapinato della somma contante di 120 euro e dell’orologio, poi sono fuggiti a piedi.

I militari hanno raccolto la sommaria descrizione degli autori e poco dopo in via Filippo Turati, hanno rintracciato il 24enne, vestito nel modo indicato dalla vittima e con addosso la somma sottratta. Successivamente in caserma è stato anche riconosciuto dalla vittima.

Il 24enne è stato accompagnato in caserma e successivamente in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato il fermo eseguito d’iniziativa e disposto gli arresti domiciliari