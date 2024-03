Pubblicato il 14 Marzo, 2024

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata avvertita in Italia. L’evento si è verificato quando nel nostro paese erano le 4:06. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità.

E’stata avvertita anche sulla costa adriatica meridionale dell’Italia la scossa di terremoto di magnitudo 5.5 avvenuta questa notte nel nordovest del Montenegro.

Segnalazioni in tal senso sono arrivate in particolare dalla Puglia.

Il sisma è stato registrato alle 4:06 ora italiana, con ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro a circa 280 km di distanza in linea d’aria da Bari.

TERREMOTO MONTENEGRO

La scossa di terremoto all’alba è stata registrata nel nordovest del Montenegro, non lontano dal confine con la Bosnia ed Erzegovina. ll sisma, come riporta l’Ingv, ha avuto epicentro a 21 km dalla città di Plužine.

