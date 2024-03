Terremoto nel Mar Ionio, violente scosse avvertite anche nel Salento

Pubblicato il 22 Marzo, 2024

Dopo quello che si era avvertito in Puglia poco meno di un mese fa, ancora delle violente scosse di terremoto scuotono il nostro territorio. Il sisma si è concentrato al largo della Grecia con epicentro nei pressi dell’Isola di Corfù, ma oltre che nel Salento è stato avvertito anche in Bulgaria, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia, Albania, Macedonia del Nord e, ovviamente, in buona parte delle regioni elleniche.

Terremoto a largo della Grecia, paura nel Salento

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 della scala Richter con ipocentro a 64 chilometri di profondità ed epicentro a circa 50 chilometri dall’isola greca, è stata avvertita intorno 6:20 in Puglia, soprattutto nella provincia di Lecce. Alcune telefonate di cittadini allarmati sono giunte ai centralini dei Vigili del Fuoco dei vari comandi provinciali della Provincia salentina, e numerosi i messaggi postati su Facebook per avvertire su quello che stava succedendo. Il sisma è stato avvertito in modo particolare ai piani più alti delle abitazioni. Non si registrano danni a persone e cose, ma solo tanta tanta paura da parte di chi ha udito le scosse.

