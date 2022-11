Think Tank ON RADAR di Fondazione Internazionale Menarini: primo incontro su abusi e disagio minorile

Pubblicato il 30 Novembre, 2022

Si è riunito ieri (29 novembre) a Roma – per il primo incontro – su “Infanzia bruciata: una rete ‘a maglie strette’ per contrastare gli abusi e il disagio“ Think Tank On Radar di Fondazione Internazionale Menarini

In Italia ci sono circa 9 milioni di minori e di questi il 9% subisce maltrattamenti, di cui l’85% psicologici, 10% fisici e 3% sessuali. Dati allarmanti che si sono ulteriormente aggravati dopo l’inizio della pandemia.

Gli abusi sui minori non si possono contrastare se affrontati da una sola prospettiva. Le competenze di medici, psicologi, pedagogisti, educatori, forze dell’ordine, magistrati e di altre figure che vengono a contatto con gli adolescenti, possono coalizzarsi per creare una rete coordinata e a “maglie strette” a supporto della famiglia e della scuola per prevenire e intercettare precocemente ogni forma di disagio.

È questa la proposta centrale lanciata oggi dal primo incontro “Infanzia bruciata. Aiutiamoli a sorridere”, organizzato dal Think Tank “On Radar” della Fondazione Internazionale Menarini, con l’obiettivo di mettere in moto cambiamenti reali, attraverso il dialogo tra esperti, per affrontare i nodi irrisolti del disagio minorile.

L’incontro ha operato su quattro livelli che hanno coinvolto 28 figure autorevoli con focus su isolamento sociale, abusi fisici e psicologici, periferia e povertà e violenza digitale.

“La creazione di una rete di competenze, che includa tutti gli adulti che vengono a contatto con bambini e adolescenti, rappresenta lo strumento più idoneo per costruire un percorso formativo finalizzato ad accompagnarli nella crescita fino a renderli cittadini consapevoli, protagonisti della propria vita, delle proprie scelte e dei propri sogni – dichiara Massimo Scaccabarozzi, direttore del Think Tank On Radar -. Nel progetto, il minore diventa l’attore principale del cambiamento affinché non sia vittima e/o potenziale autore di abusi e maltrattamenti, attraverso una serie di iniziative formative ed educative per aiutarlo a distinguere, ad esempio, il confine tra un complimento innocente e apprezzamenti e atteggiamenti discriminatori e/o a sfondo sessuale”.

Tra le proposte emerse anche la creazione di un Osservatorio permanente sugli abusi presso gli Organi Giudiziari con incontri periodici di aggiornamento e la promozione di un Network tra Procure e operatori del settore, per favorire il dialogo e garantire una corretta presa in carico delle singole situazioni. Ma non solo: si è parlato anche di coinvolgimento dei pediatri per introdurre i potenziali indicatori di disagio nella redazione del bilancio di salute e un possibile ruolo di corsi di formazione per le neomamme sul rischio della divulgazione di foto dei propri bambini sui social media, spesso oggetto in seguito di fenomeni di pedopornografia.

“L’intento ambizioso è quello di contribuire a realizzare una condizione di salute globale del minore, in linea con alcuni degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, tra cui, in particolare, il superamento della povertà e l’accesso all’istruzione”, conclude Scaccabarozzi.

L’elenco degli esperti che ha partecipato al progetto

BATTISTINI ANTONIO

Tenente Generale medico, membro Unità di completamento misure

di contrasto della pandemia, Roma

BINETTI PAOLA

Parlamentare dal 2006 prima in Senato e poi alla Camera

Professore Ordinario di “Storia della medicina e Scienze umane”

presso l’Università “Campus Bio-Medico di Roma”, Roma

Past President del “Comitato Scienza & Vita” per la Legge 40

Past Presidente della “Società italiana di pedagogia medica”

Vicepresidente della “Società italiana di informatica medica”

BUFFONE GIUSEPPE

JHA Counsellor

Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea

BURGIO CLAUDIO

Sacerdote

Fondatore e Presidente Associazione Kayrós, Vimodrone (MI)

COSTA ANDREA

Sottosegretario del Ministero della Salute durante la pandemia sotto il

governo Draghi

DE CURTIS MARIO

Già Professore Ordinario di Pediatria presso l’Università di Roma

La Sapienza e Direttore dell’Unità di Neonatologia e Terapia Intensiva

Neonatale del Policlinico Umberto I: E’ Presidente del Comitato di

Bioetica della Società Italiana di Pediatria e componente del Comitato

Nazionale per la Bioetica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

del Comitato Etico per la sperimentazione e la ricerca clinica

dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e della

Commissione Salute dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Roma

EMANUELE ANGELA MARIA

Dirigente Superiore Medico Polizia di Stato, Roma

Accademico

già docente presso Università “Sapienza “,

facoltà Medicina e psicologia

FERRARA PIETRO

Professore Ordinario di Pediatria, Università Campus Bio-Medico,

Roma

Direttore Unità Operativa di Pediatria, NPI e Servizio dei disturbi del

neurosviluppo,

Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Roma

Giudice Onorario, Tribunale per i minorenni, Roma

Referente Nazionale della Società Italiana di Pediatria per Abuso e

Maltrattamento

Segretario Nazionale del GdS della Società Italiana di Pediatria

“I Diritti dei Bambini”

FORMISANO DONATELLA

Giudice, Tribunale per i Minorenni di Roma, Roma

GALLETTA ANNA RITA

Dirigente Scolastico Istituto Tecnico Economico

“Piria Ferraris Da Empoli” di Reggio Calabria

GRECO ANNAMARIA

Dirigente Scolastico, Istituto di Istruzione Superiore “Sandro Pertini”,

Alatri (FR)

INNOCENTI ELISABETTA

Centro di eccellenza di Neuroscienze, Psichiatria Infanzia e

Adolescenza Ircss Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, Firenze

LILLINI ANNALISA

Primo dirigente della PS

Direttore della II Divisione del Servizio Polizia Postale e delle

Comunicazioni, Roma

LOCATELLI FRANCO

Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Roma

Dipartimento Oncoematologia, Terapia Cellulare, Terapie Geniche e

Trapianto Emopoietico, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

LUCIDI FABIO

Prorettore alla Quarta Missione e ai Rapporti con la Comunità

Studentesca – Sapienza, Università di Roma.

MANZI GIORGIO STEFANO

Colonnello – Istituto Studi Professionali Giuridico Militari

Cattedra di Criminologia, Scuola Ufficiali Carabinieri, Roma

MORINI GIOVANNA

Dirigente Scolastico, Liceo Classico e Linguistico

“A.Muratori – San Carlo”, Modena

NUTI IVANO

Psicologo

Socio fondatore e Presidente “Volpi Rosse Menarini”, Firenze

PIERDOMINICI ELENA

Consulente per le politiche educative dell’adolescenza e

Disability management, Roma

PRATI SILVIA MARIA

Docente, Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore

“PAOLO FRISI”, Milano

SACCÀ ENRICO ALDO

Insegnante di religione Cattolica presso l’istituto Leonardo da Vinci di

Cologno Monzese, Milano con mansione di Collaboratore nello staff

della presidenza, responsabile dei rapporti con il territorio e

responsabile dell’orientamento e riorientamento degli studenti

Fondatore e presidente dell’associazione Sociale “I Sassi di Betania”

TARCHI MONICA

Giudice del Tribunale di Firenze – Sezione Famiglia

TAVANO SIMONE

Centro di Eccellenza Neuroscienze

Sosa di psichiatria dell’infanzia, dell’adolescenza e neuroriabilitazione

AOU Meyer IRCSS, Firenze

TOMAO GIUSEPPA

Dirigente Scolastico, Liceo S. Cannizzaro, Roma

VENESELLI EDVIGE MARIA

già Direttore dell’U.O. di Neuropsichiatria Infantile

dell’IRCCS G. Gaslini, Genova

Professore in Neuropsichiatria Infantile presso la Facoltà di Medicina

e Chirurgia dell’Università degli Studi di Genova

VILLANI ALBERTO

Direttore Dipartimento Emergenza, Accettazione e Pediatria Generale

Responsabile Unità Operativa Complessa Pediatria Generale

Unità di Ricerca Patogenesi e Terapie Innovative in Infettivologia

Direttore dell’Istituto del Bambino e dell’Adolescente

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Professore Associato Pediatria

Università di Roma Tor Vergata

VIRI MAURIZIO

S.C.D.O. Neuropsichiatria Infantile

Azienda ospedaliera universitaria Maggiore della Carità, Novara

ZENO MARIA

Ex Dirigente Scolastico, Liceo Galilei Galilei, Civitavecchia (RM)