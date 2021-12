Tifosi del Palermo inneggiano all’ex capitano Miccoli in carcere

Stanno dalla parte di Fabrizio Miccoli gli ultrà del Palermo. Ieri, (5 dicembre) intorno al 15° minuto della partita casalinga contro il Monopoli hanno iniziato a scandire slogan a gran voce a sostegno dell’ex capitano rosanero. Esposto anche uno striscione in curva dove c’era scritto: “Sempre con te, nativi di Palermo col sangue rosanero”.

Per la cronaca, la gara è stata vinta dai padroni di casa per 2 a 1. Ricordiamo che Fabrizio Miccoli, l’ex capitano del Palermo è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso ed è attualmente detenuto nel carcere di Rovigo dove si è costituito dopo aver appreso che la sentenza della Corte di Cassazione rendeva esecutiva la condanna.