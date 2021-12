Torino: arrestato un latitante

Nelle scorse ore, personale del Commissariato Centro ha rintracciato un latitante italiano di 55 anni, ricercato a seguito della emissione nei suoi confronti, da parte dalla Procura Generale della Repubblica di Torino, di un ordine di carcerazione.

Il provvedimento riguarda un elenco di pene per reati diversi, quali estorsione, furto, violenza privata, e lo condanna alla pena della reclusione per un periodo di 4 anni, 2 mesi e 20 giorni, oltre al pagamento della pena pecuniaria di 1,580 €. L’uomo si era reso irreperibile; all’atto dell’arresto è stato trovato in possesso di 2 flaconcini di metadone, la cui etichetta era completamente abrasa e in merito ai quali non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione. Pertanto, è stato anche denunciato per ricettazione