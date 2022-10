Torna la rassegna OttobreLibri 2022: venerdì 7 ottobre il primo appuntamento

Pubblicato il 1 Ottobre, 2022

Tornano gli appuntamenti con l’OttobreLibri, la tradizionale rassegna dedicata al libro e alla lettura organizzata dal Comune di Piombino e dalla Biblioteca Civica Falesiana, sede di Piombino e di Riotorto, in collaborazione con l’associazione Assaggialibri.

Un mese ricco di iniziative dedicate agli incontri con gli autori, alla musica e ai ragazzi e famiglie.

La rassegna parte venerdì 7 ottobre alle 17.30 alla Biblioteca di Piombino con un evento dedicato alla musica e ai libri dal titolo “Assaggialibri legge Pasolini”, un omaggio al grande scrittore nel centenario della sua nascita. Gli eventi di musica e libri si concluderanno domenica 30 ottobre alle 17.30 al Castello di Piombino con “Lontano dal mondo. Storia di Luigi Tenco”, un racconto musicale tratto dall’omonimo libro con Elena Butterio al pianoforte e Ferdinando Molteni alla voce, narrazione e chitarra.

Gli appuntamenti proseguono con gli “Incontri con gli autori”, a cura dell’associazione Assaggialibri, nella sala conferenze della Biblioteca di Piombino alle 17.30. Il primo appuntamento sarà venerdì 14 ottobre con Veronica Galletta, finalista del Premio Strega 2022, che racconterà il suo “Nina sull’argine” (Minimum fax, 2021). Si prosegue sabato 22 ottobre con Gaja Cenciarelli, docente, scrittrice e traduttrice che presenterà “Domani mi interrogo” un interessante romanzo sul mondo della scuola visto dagli occhi di una professoressa. Gli incontri si concluderanno venerdì 28 ottobre con il giornalista Simone Innocenti che parlerà del suo ultimo libro dal titolo “L’anno capovolto” (Atlantide, 2022).

Il calendario di OttobreLibri 2022 prevede inoltre eventi e iniziative dedicate a ragazzi e famiglie. Martedì 11 ottobre a trent’anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, Carlo Carzan metterà in scena per gli studenti della scuola secondaria di primo grado Guardi la conferenza spettacolo Falcone e Borsellino non sono un aeroporto, tratta dal libro omonimo, a seguire la replica della stessa alle 11.30 al Centro giovani. Sabato 15 ottobre dalle 16.30 in biblioteca sarà la volta del Rici-libro, letture dallo Scaffale Verde e laboratorio sul riuso dei materiali. Mercoledì 19 ottobre alle 16.30 nella Sala consiliare si terrà la premiazione dei Campioni di lettura 2022, i lettori forti della Biblioteca Civica Falesiana, e la premiazione dei ragazzi vincitori del Bando Aldo Zelli 2022.

Sabato 29 ottobre, invece, alle 16.30 alla Biblioteca si terrà “Fra zucche, streghe e storie tenebrose”, letture e laboratorio a tema Halloween.

Si concluderà sabato 5 novembre dalle 16.30 con le letture e laboratori tratti dal libro Agostino di Michele Paoletti (Pietre Vive, 2022).

Due appuntamenti anche alla Bidibibook, Biblioteca di Riotorto: il 3 ottobre dalle 16.30, la Festa dei nonni con i volontari Nati per Leggere e il 28 ottobre dalle 16.30 “Aspettando Halloween”, letture spaventose e laboratorio spettrale. Nell’occasione la Biblioteca BidibiBook di Riotorto premia i propri lettori forti, i campioni di lettura 2022.

Inoltre, ritorna il Bibliobus sabato 8 e 22 ottobre alle 10.30 ai Giardini del Perticale e alle 15 all’Orto dei Frati.

La rassegna rientra nell’ambito delle iniziative di promozione della lettura promosse dalla Regione Toscana e dal Ministero della Cultura che ha concesso alla Città di Piombino la qualifica di “Città che Legge” per il biennio 2020/2021.