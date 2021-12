Toscana, il 16 dicembre al via la campagna vaccinale pediatrica

Saranno circa 215 mila i bambini dai 5 agli 11 anni a cui verrò somministrato il vaccino anti covid. Il ciclo prevede due iniezioni di Comirnaty (Pfizer) a distanza di 21 giorni. Di questi 215 mila, circa 6000 sono estremamente vulnerabili e portatori di particolari fragilità.

La data per l’apertura delle prenotazioni per la campagna vaccinale pediatrica è il 10 dicembre alle ore 14,00 sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it

“Stiamo predisponendo tutto – spiega infatti il presidente, Eugenio Giani – con grande attenzione alla sicurezza di tutti i bambini e in modo particolare di quelli fragili. Abbiamo chiesto alle aziende di predisporre ogni nodo della rete affinché siano garantiti ambienti accoglienti e confortevoli per i piccoli e una specifica formazione per gli operatori sanitari. Per le somministrazioni ci avvarremo anche del prezioso contributo dei pediatri e dei medici di famiglia che lo faranno nei loro studi. Vaccinarsi in sicurezza si può e si deve, fin da piccoli”.

Le prime 97.000 dosi in arrivo saranno distribuite in maniera proporzionale alle Aziende sanitarie e su tutto il territorio regionale.

“Grazie all’esperienza della rete pediatrica regionale – spiega l’assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini – e della vaccinazione capillare garantite anche dai pediatri di famiglia e dai medici di medicina generale, e grazie anche alla dimostrata capacità dei nostri hub, siamo in grado di avviare velocemente questa nuova fase della campagna vaccinale, in modo da proteggere anche i più piccoli. Le Asl individueranno i luoghi dedicati alla vaccinazione pediatrica presso gli hub territoriali già in funzione o presso altre strutture appositamente scelte e i medici e i pediatri utilizzeranno i loro studi”.

Per i piccoli estremamente vulnerabili sarà istituita una rete vaccinale dedicata che fa riferimento alla rete pediatrica regionale ed è coordinata dall’Ospedale Meyer. I bambini fragili saranno chiamati direttamente dai Centri che li hanno in cura.