Tragedia sul posto di lavoro. Precipita da una scala, muore operaio 45enne

Pubblicato il 27 Febbraio, 2023

Dopo quelli registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora una terribile tragedia sul posto di lavoro. Il teatro dell’incidente, questa volta, non è la Puglia o il Salento, ma la vittima è un operaio 45enne originario di Otranto. L’uomo, Antonio Del Mondo, è morto nella mattinata di ieri a causa di una drammatica caduta da una scala durante le operazioni di smontaggio di un’impalcatura. L’episodio è avvenuto a Torino mentre il 45enne stava lavorando nello smantellamento del cantiere del grattacielo della Regione Piemonte inaugurato lo scorso ottobre, ma non ancora smontato del tutto.

Tragedia sul posto di lavoro, le prime ricostruzioni

Non sono ancora del tutto chiare e, sull’ennesima tragedia sul posto di lavoro, sarà fatta luce da indagini approfondite, ma secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il 45enne sarebbe caduto da una scala portatile, sbattendo poi la testa forse contro uno spigolo. Una caduta che, nonostante non sia avvenuta da un’altezza considerevole, è purtroppo bastata e rivelatasi fatale per la morte dell’operaio. Le indagini sull’accaduto sono affidate agli ispettori dello Spresal dell’Asl di Torino che dovranno ora accertare la dinamica del drammatico incidente e stabilire eventuali responsabilità. L’area è stata posta sotto sequestro dalla Procura di Torino.agenti